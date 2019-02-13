الإمارات الأولى إقليمياً في الغرف الفندقية قيد الإنشاء

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 56 ألفاً و570 غرفة فندقية حتى يناير 2019، لتتصدر بذلك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية قيد الإنشاء، فيما حلّت السعودية ثانياً مسجلة 43.4 ألف غرفة فندقية.

وذكرت الشركة في دارسة لها، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الإمارات استحوذت على نحو 44% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة، التي سجلت بدورها أكثر من 127 ألف غرفة فندقية.

ووفقاً للبيانات المتاحة، تفوقت الإمارات على أسواق أوروبية في عدد الغرف قيد الإنشاء، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأوضحت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط، تضم حالياً 446 منشأة فندقية في مرحلة الإنشاء، و126 في مرحلة التخطيط النهائي، و183 قيد التخطيط.

وبينت «إس تي آر» أن السوق الإفريقية ككل تضم 27 ألف غرفة قيد الإنشاء، تشمل 151 منشأة فندقية، فيما يبلغ عدد الغرف في مرحلة التخطيط النهائي 13.7 ألف غرفة، ضمن 77 مشروعاً فندقياً.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرحلة الإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط سجل نمواً بنسبة 21% في يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، فيما حقق إجمالي عدد الغرف في إفريقيا زيادة بنسبة 4.2% على أساس سنوي.