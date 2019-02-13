483 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 483 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 138 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم، منها 12 مبايعة لأراض بقيمة 67 مليون درهم، و126 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 170 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 246 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، التي تصدرت أيضاً المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.