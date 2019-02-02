ارتفاعات في سعر الذهب تصل إلى 4.5 دراهم للغرام خلال أسبوع

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.5 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، حيث تعد تلك الارتفاعات الأعلى في معدلاتها الأسبوعية التي حققها المعدن الأصفر منذ ما يجاوز 10 أسابيع.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم» إن الأسواق شهدت أخيراً تراجعاً في الطلب بشكل عام على شراء المشغولات الجديدة تأثراً بالزيادات السعرية الجديدة.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 159.75 درهماً، بارتفاع قدره 4.5 دراهم، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 150 درهماً، بزيادة قيمتها 4.25 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 143.25 درهماً، بارتفاع بلغ 4.25 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 122.75 درهماً، بزيادة قدرها 3.5 دراهم.

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الميزان»، خالد علي، إن «أسواق الذهب تشهد حالياً معدلات بطء في الإقبال على شراء المشغولات، وذلك عقب الزيادات التي سجلتها أسعار الذهب بنسب كبيرة تعد الأعلى في مؤشراتها منذ 10 أسابيع»، لافتاً إلى أن «الزيادات السعرية الجديدة دعمت عودة بعض المتعاملين لعرض مشغولاتهم المستعملة للبيع على المتاجر، وذلك للاستفادة من فرق الأسعار».

وأضاف علي أن «بعض المبيعات المحدودة للمشغولات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً، وللقطع الصغيرة الحجم والقليلة الوزن»، معتبراً أن «النشاط اللافت حالياً يتمثل في شراء المتاجر للذهب المستعمل، الذي يتم شراؤه مع خصم المصنعية وسعر الفصوص المدعمة بالمشغولات، وبأقل بنحو خمسة دراهم عن سعر الذهب الجديد». من جهته، أفاد مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، بأن «معظم منافذ البيع تعاني حالياً بطئاً في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، تأثراً بالارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً»، لافتاً إلى أن «عمليات البيع الحالية تتركز في مشتريات الأفواج السياحية لبعض الهدايا من القطع الصغيرة». وذكر داهناك أن «مبيعات السبائك والعملات الذهبية تشهد أيضاً حالة من الركود حالياً مع زيادة الأسعار، فيما يترقب معظم المتعاملين في القطاع تسجيل الأسعار معدلات ارتفاع جديدة حتى يقبلوا على بيع المنتجات التي بحوزتهم للأسواق، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم يتعاملون في تلك المنتجات وفق معايير استثمارية». بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات لازورد»، فضل أحمد، إن «هناك حركة محدودة في الإقبال على شراء المشغولات الجديدة خلال الفتر الحالية». وبين أن «جزءاً كبيراً من تلك المبيعات تركز في مبيعات السياح».

143.25

درهماً سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً.