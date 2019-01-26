تجار: السيّاح يدعمون مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجّلت أسعار الذهب، أول من أمس، انخفاضات جديدة راوحت قيمتها بين درهم واحد و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، حيث واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي التراجع خلال الأسبوعين الماضيين إلى 1.75 درهم.

إلى ذلك، قال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق تشهد حالياً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية من قبل الأفواج السياحية التي استأثرت بالنسبة الكبرى من الطلب في منافذ البيع، كما انعكس تراجع الأسعار إيجاباً على معدلات إقبال المتعاملين المقيمين، لكن بنسب متباينة، مع ترقب معظمهم تراجعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 155.25 درهماً، بانخفاض قيمته 1.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 145.75 درهماً، بتراجع قدره 1.5 درهم أيضاً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 139 درهماً، بانخفاض بلغ 1.5 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 119.25 درهماً، بتراجع درهم واحد.

إلى ذلك، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «دهماني للمجوهرات»، أميت دهماني، إن «أسواق الذهب المحلية تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً في الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات من قبل السياح، مع رواج حركة الأفواج السياحية في الأسواق، الأمر الذي جعل مبيعات السياح تستأثر بالحصة الكبرى من مبيعات المشغولات».

ولفت دهماني في الوقت نفسه، إلى «تحسن الطلب من المقيمين، بعد انخفاض أسعار الذهب، لكن بنسب متباينة»، متوقّعاً تحقيق معدلات نمو بنسب أكبر في مبيعات المشغولات والمجوهرات خلال الفترة المقبلة، مدعومة بنمو النشاط السياحي.

من جهته، ذكر مدير شركة «ماشوم للمجوهرات»، راج أوباهي، أن «الانخفاضات السعرية الأخيرة للذهب أسهمت في زيادة معدلات الطلب على المشغولات والمجوهرات من قبل الأفواج السياحية، كما انعكست إيجاباً لكن بنسب أقل على معدلات إقبال المتعاملين المقيمين، مع ترقب معظمهم تراجعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة». وبيّن أوباهي أن «تأثيرات الانخفاضات ستكون في حركة المبيعات في حال استمرت خلال الأسبوع المقبل، أو سجلت مؤشرات انخفاض بنسب جديدة».

وأشار إلى أن «الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية يشهد حالياً مؤشرات بطء ملحوظة، فيما تراجع معدل الإقبال من المتعاملين على إعادة بيع السبائك التي بحوزتهم للمتاجر مع انخفاض الأسعار».

بدوره، أفاد مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، بأن «الأسواق تشهد حالياً معدلات نشاط ملحوظة في الطلب على المشغولات من قبل الأفواج السياحية، وذلك مع زيادة عددها خلال الفترة الحالية، فضلاً عن تراجع أسعار الذهب أخيراً».

وأشار دهكان إلى أن «مبيعات السياح تستأثر بالحصة الكبرى من الطلب على المشغولات في منافذ البيع حالياً، لاسيما في أسواق دبي».

139

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 21

قيراطاً.