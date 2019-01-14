دبي تستقطب 14.3 مليون زائر دولي في 11 شهراً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بأن الإمارة استقطبت 14.3 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى أكثر من 27 مليون ليلة.

ووفقاً لبيانات أصدرتها الدائرة أمس، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 114 ألفاً و378 غرفة، مقارنة بـ106 آلاف و837 غرفة بنهاية نوفمبر 2017، بنمو نسبته نحو 7%، وبإضافة 7541 غرفة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت 14.3 مليون زائر دولي، خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ14.24 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 114 ألفاً و378 غرفة، مقارنة بـ106 آلاف و837 غرفة بنهاية نوفمبر 2017، بنمو نسبته نحو 7%، وبإضافة 7541 غرفة.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية نوفمبر الماضي ليصل إلى 709 منشآت، مقارنة بـ675 منشأة بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، بزيادة نسبتها نحو 5%، بإضافة 34 منشأة فندقية جديدة.

ووصل إجمالي عدد الليالي الفندقية خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية نوفمبر الماضي إلى 27 مليوناً و33 ألف ليلة، مقابل 26 مليوناً و53 ألف ليلة في الفترة نفسها من عام 2017، بنمو نسبته نحو 3%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 76%.

وبيّنت الإحصاءات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية وصل بنهاية نوفمبر الماضي إلى 456 درهماً، مقابل 483 درهماً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 345 درهماً، مقابل 375 درهماً خلال فترة المقارنة.

وأوضحت البيانات أن الهند حلّت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من عام 2018، مسجلة نحو 1.8 مليون زائر، تلتها السعودية بنحو 1.4 مليون زائر، بينما حلّت المملكة المتحدة ثالثة مع 1.1 مليون زائر، فيما جاءت الصين في المركز الرابع، ووصل عدد الزوار منها إلى 779 ألف زائر، في حين سجلت سلطنة عُمان 750 ألف زائر.

وحلّت روسيا في قائمة أكثر الأسواق نمواً في عدد الزوار خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، مسجلة 37%، تلتها نيجيريا بنسبة 35%، فيما سجلت السوق الفرنسية نمواً بنسبة 17%، تلتها الصين وإيطاليا بنسبة 12% و10% على التوالي.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «دبي للسياحة» أن السوق الأوروبية حلّت في المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2018، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 18% أيضاً، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%، والشرق الأوسط بنسبة 10%.

وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 9%، وأميركا نسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 5%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

الهند حلت أولاً كأكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي.

114.3

ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية نوفمبر الماضي.