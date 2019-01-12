135 مليون درهم قيمة أغلى صفقة عقارية بدبي في 2018

المصدر: مدحت السويفي ــ دبي

تصدرت صفقة بيع عقار في منطقة «الحبية الثانية» قائمة أغلى الصفقات العقارية في عام 2018، حيث سجلت الصفقة بقيمة 135 مليون درهم، بحسب البيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي «أراضي دبي»، تلتها صفقة بيع عقار في منطقة «معيصم» بقيمة 110 ملايين درهم، وفي المركز الثالث جاءت صفقة في منطقة «برج خليفة» بقيمة 74 مليون درهم.

وفي المركز الرابع، جاءت صفقة في منطقة «جزيرة 2» بقيمة 51 مليون درهم، وفي المركز الخامس تم تسجيل صفقة في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 47 مليون درهم، وفي المركز السادس تم تسجيل صفقة في منطقة «برج خليفة» بقيمة 43.1 مليون درهم، وفي المركز السابع تم تسجيل صفقة في المنطقة نفسها بقيمة 43 مليون درهم، تلتها صفقة في منطقة «جزيرة 2» بقيمة 41 مليون درهم في المركز الثامن، ثم صفقة في منطقة «برج خليفة» بقيمة 38 مليون درهم، في المركز التاسع، وفي المركز العاشر تم تسجيل صفقة في منطقة «جزيرة 2» بقيمة 36 مليون درهم.

وفي قطاع الرهون العقارية، تصدر رهن عقاري في منطقة «المركاض» كأعلى رهن عقاري تم تسجيله في عام 2018، بقيمة أربعة مليارات درهم، تلاه رهن في منطقة «نخلة جميرا»، بقيمة 3.1 مليارات درهم بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء رهن في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 2.1 مليار درهم، وفي المركز الرابع جاءت منطقة «جبل علي الأولى» بقيمة ملياري درهم، وفي المركز الخامس، جاء رهن بقيمة 1.9 مليار درهم في منطقة «المرقبات»، وفي المركز السادس جاء رهن بقيمة 1.14 مليار درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، وفي المركز السابع جاء رهن في منطقة «سيح شعيب 1»، بقيمة 1.13 مليار درهم، وفي المركز الثامن جاء رهن في منطقة الخليج بقيمة 1.12 مليار درهم، وفي المركز التاسع جاء رهن بقيمة 1.11 مليار درهم، وفي المركز العاشر جاء رهن بقيمة مليار درهم في منطقة اليلايس.