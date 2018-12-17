المواطنون والعرب والمؤسسات يدعمون «دبي المالي» خلال 11 شهراً بـ «صافي الشراء»

المصدر: شريف اليماني - دبي

أظهرت تعاملات فئات المستثمرين في سوق دبي المالي، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2018، دعم كل من المواطنين والعرب (باستثناء مواطني دول الخليج) للسوق، بعدما حققوا «صافي شراء»، خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 1.423 مليار درهم، كما اتجهت المؤسسات نحو الشراء بقيمة بلغت 204 ملايين درهم. فيما اتجه الأفراد نحو البيع، وكان معظمهم من النساء، ما شكل ضغطاً على السوق.

المواطنون والعرب

وتفصيلاً، أظهرت تعاملات فئات المستثمرين في سوق دبي المالي، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2018، دعم كل من المواطنين والعرب للسوق، بعدما حققوا «صافي مشتريات» خلال تلك الفترة.

وحقق المواطنون «صافي شراء» بقيمة بلغت 1.338 مليار درهم، بعد أن بلغت مشترياتهم نحو 31.629 مليار درهم، وبلغت مبيعاتهم 30.291 مليار درهم.

وحقق العرب «صافي شراء» بقيمة بلغت 85 مليون درهم، بعد أن بلغت مشترياتهم نحو 7.219 مليارات درهم، ومبيعاتهم نحو 7.134 مليارات درهم.

المستثمرون الأجانب

وحقق المستثمرون الأجانب ومستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي «صافي بيع» بلغ نحو 894 مليون درهم، و529 مليون درهم على التوالي.

وبلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 13.361 مليار درهم، فيما بلغت مشترياتهم نحو 12.467 مليار درهم.

وبلغت قيمة مبيعات مستثمري دول الخليجي نحو 5.228 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة مشترياتهم نحو 4.699 مليارات درهم.

وحققت المؤسسات «صافي شراء» بلغ نحو 204 ملايين درهم، بعد أن سجلت مشتريات بقيمة تبلغ نحو 27.486 مليار درهم، ومبيعات بقيمة تبلغ نحو 27.282 مليار درهم.

واتجه الأفراد نحو البيع بصافي بلغ 203.927 ملايين درهم. وكانت النساء الأكثر بيعاً في السوق بين المستثمرين الأفراد، إذ حققن «صافي بيع» بلغ 213.379 مليون درهم، فيما حقق الذكور «صافي شراء» بقيمة بلغت 9.452 ملايين درهم.

المؤسسات اتجهت نحو الشراء بقيمة 204 ملايين درهم.