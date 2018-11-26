5.8 % انخفاضاً في سعر الغرفة الفندقية بأبوظبي خلال 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي - في إحصاءات حديثة أصدرتها، أمس - أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة بلغ 326 درهماً، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بانخفاض قدره 5.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يجعلها أكثر جذبا للنزلاء. وأوضحت الدائرة أن فنادق أبوظبي استقبلت، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، 4.1 ملايين نزيل فندقي، مقارنة بـ3.9 ملايين نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن معدل إشغال الفنادق في الإمارة سجل استقراراً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث استقر عند 70%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 4.1 مليارات درهم، بينما بلغ معدل إقامة النزيل الفندقي 2.5 ليلة فندقية.

وأظهرت بيانات الدائرة، أن عدد نزلاء الفنادق من السوق المحلية بلغ 1.24 مليون نزيل فندقي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بينما تصدّرت السوق الهندية الأسواق الخارجية بإجمالي 335.1 ألف نزيل فندقي بنمو 15.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها السوق الصينية بإجمالي 333.6 ألف نزيل بنمو 10.7%، ثم حلّت السوق البريطانية ثالثة بإجمالي 219.1 ألف نزيل بنمو 8.5%.

ووفقاً للإحصاءات، جاءت السوق المصرية في مقدمة الأسواق العربية بإجمالي 140.2 ألف نزيل، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2018 بنمو نسبته 5.2%، تلتها السوق السعودية بإجمالي 134.7 ألف نزيل بنمو 0.1%.

وأوضحت الدائرة، أن مدينة أبوظبي استقبلت 3.6 ملايين نزيل فندقي، فيما بلغت نسبة الإشغال في فنادقها 72%، مع متوسط سعر غرفة بلغ 323 درهماً لليلة، بينما استقبلت مدينة العين 365.5 ألف نزيل فندقي بنمو 0.1%، وبلغ معدل الإشغال 58%، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 279 درهماً. كما استقبلت منطقة الظفرة 114.8 ألف نزيل فندقي، مسجلة معدل إشغال بلغ 43%، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 566 درهماً لليلة.

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ملايين نزيل استقبلتهم فنادق أبوظبي بين يناير وأكتوبر الماضيين.