«جيترو» ترحب بزوار «إكسبو 2020 دبي» على الطريقة اليابانية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، الستار، عن المفاهيم والابتكارات والتصاميم الخاصة بالجناح الياباني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهو عبارة عن مساحة ديناميكية غنية بالتفاصيل التي تحتفي بالثقافتين العربية واليابانية وتصاميمها الهندسية.

وأفادت الهيئة في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، بأن الهدف من الفكرة التصميمية لجناح «جسر العبور نحو المستقبل» يكمن في الترحيب بزوار «إكسبو 2020 دبي» على الطريقة اليابانية، وذلك في إطار غني بالتراث القائم على الإبداع المعماري والابتكاري المستلهم من التصاميم الفريدة.

وأضافت أنه لتجسيد رؤية رمزية تحاكي العلاقة الثقافية والتاريخية بين الشرق الأوسط واليابان، فإن التصاميم الهندسية للجناح تستعرض الأنماط المعمارية اليابانية والعربية، مع أفكار تجسد الشبكة التجارية القديمة لطريق الحرير، كما يسلط الجناح الضوء على الاحترام الكبير الذي تكنه اليابان للثقافات الأخرى، لا سيما عندما يتم استضافتها في معارض عالمية مثل «إكسبو 2020 دبي».

وبحسب الهيئة اليابانية، سيشهد الجناح المتطور تكنولوجياً، عرضاً مبتكراً للمياه والرياح والظلال والأضواء، التي تعكس روعة البيئة اليابانية.

وسيستضيف الجناح مجموعة من الفعاليات بما في ذلك تجارب ورش العمل، وفنون الطهي الياباني والمأكولات، إضافة إلى عروض ومعارض متنوعة.

وقال المفوض العام للجناح الياباني في «إكسبو 2020 دبي»، ناكا مورا: «سعداء بالإعلان عن المفاهيم والتصاميم والابتكارات الخاصة بالجناح الياباني، والذي من المؤكد أنه سيضيف قيمة إلى المكانة والإرث اللذين يتميز بهما المعرض العالمي».

وأضاف: «يتمثل دور الجناح الياباني في تشجيع وإلهام الجيل المقبل لاتخاذ المبادرة في تطوير حلول مستقبلية، كقوة جاذبة للتواصل واستعراض إمكاناتنا لريادة مجتمع مستقبلي قائم على الروح اليابانية وتقنياتها وثقافتها وعناصرها الفريدة والمتنوعة».

بدوره، قال نائب المفوض العام للجناح الياباني في «إكسبو 2020 دبي»، تيتسويا أزوما: «يعتبر (إكسبو 2020 دبي) أول معرض دولي من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يمثل فرصة للعارضين العالميين مثل اليابان لعرض مبادراتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع العالمي. وسنعمل على اغتنام الفرصة التي يوفرها لنا المعرض كقاعدة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات المستقبلية والسياحة الوافدة».