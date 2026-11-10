أسبوع دبي للتصميم يُختتم.. وحكايات الجمال مستمرة

في ظل الروح الإماراتية، وبين لمسات الديكور اليابانية، وتقنيات نفخ الزجاج الإيطالية، روت قِطَع مميزة في أسبوع دبي للتصميم، خلال دورته الـ12، حكايات من الجمال والابتكار العالمي، لتؤكد على مكانة دبي كمساحة تحتضن الرؤى الإبداعية من مختلف أنحاء العالم، إذ تنوعت المشاركات المحلية والعالمية في الحدث، الذي اختتم أول من أمس، لتعكس بمجملها، من الأثاث إلى الإضاءة والديكور، توجهات جديدة في عالم التصميم الداخلي، وتبرز المعرض كمنصة حاضنة للمصممين، تمنحهم فرصة لتبادل الأفكار وبناء شراكات إبداعية تتجاوز الحدود.

ولفتت صالة خاصة لكبار الشخصيات الأنظار خلال «أسبوع دبي للتصميم»، وقالت ستيفانيا دي غريغوريو، من مؤسسة أوتيريو، عن تصميمها، إن «الصالة مستوحاة من سؤال بسيط: ماذا لو دخلنا إلى عالم يشبه حلم المصمم؟ ومن هذا التصور ابتكرت مساحة تجمع بين الأجواء المنزلية الحميمة والطابع المسرحي الأنيق، بعيداً عن الشكل التقليدي لصالات كبار الشخصيات»، مضيفة لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمد التصميم على المزج بين الألوان الجريئة والمتناقضة، والمنحوتات اللافتة، وقطع الأثاث ذات الأساليب المستوحاة من عصور مختلفة، مع الحرص على تحقيق التوازن البصري وتجنب الشعور بالازدحام».

وتضم الصالة مناطق متعددة منها مساحات للجلوس والاسترخاء وأخرى للاجتماعات، لتوفر للزوار الخصوصية والراحة دون التخلي عن الأناقة، حسب ستيفانيا، التي كشفت أن التحدي الأساسي تمثل في جعل المساحة جذابة من الخارج مع الحفاظ على مفهوم الفخامة الهادئة دون مظاهر استعراضية، وأفادت بأن المشاركة الأخيرة هي الثانية لهم في أسبوع دبي للتصميم، مشيدة بالتنظيم والفرص التي يقدمها للتواصل مع مصممين من مختلف أنحاء العالم.

يدوية بالكامل

من جهتها، قالت مؤسِّسة غاليري سوبيربيا دومس، كاترينا سيرونيلو، إن الصالة أُسست في إيطاليا، لكنها توجد في دبي منذ 15 عاماً، لذا تحرص على المشاركة في أسبوع التصميم، وقدمت خلال النسخة الأخيرة مجموعة من القطع الفنية والتصاميم المعاصرة من بينها أعمال زجاجية، وطاولة نحاسية مميزة مصنوعة يدوياً بالكامل، بالإضافة إلى المرايا التي تستخدم كخلفيات ومستخرجة من مواد طبيعية، منها الرخام والخشب العتيق.

وأشارت إلى أنها عرضت مزهريات من تصميم الفنان الإيطالي لورينزو، الذي يعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتفاصيلها مستوحاة من الطبيعة ومن التأثيرات البصرية التي تحاكي تموجات الأقمشة وتدرجات ألوانها، منوهة بتصاميم أخرى منها المرايا، وبأن جميع القطع إيطالية الصنع، وقابلة للتنفيذ حسب الطلب.

ثريات فريدة

من جانبه، سلط المدير الإقليمي لشركة بينيني، جون بيرو كاروسو، الضوء على مشاركتهم بمجموعة «فولكينو»، وهي إضاءة مكونة من العناصر الزجاجية المصنوعة يدوياً بتقنية النفخ التقليدية المعتمدة في جزيرة مورانو الإيطالية، موضحاً أن هذه القطع تتسم بإمكانية تركيبها على الجدران أو الأسقف مع حرية اختيار الأشكال والألوان والأحجام، ما يسمح بابتكار تركيبات فنية متنوعة. وأضاف أنهم إلى جانب الإضاءة يعرضون نماذج من التصاميم الزخرفية التي يمكن أن تتحول إلى ثريات فريدة، إذ يحرصون على الحفاظ على إرث صناعة الزجاج التقليدية بجزيرة مورانو، ومواكبة المستقبل من خلال التصاميم والتقنيات المبتكرة.

ولفت إلى توجه الألوان نحو الترابية والدرجات الدافئة، التي تمنح التصاميم إحساساً بالراحة والدفء المنزلي، مشيداً بأسبوع دبي للتصميم، وما يوفره من فرص للتواصل.

«فارس العرب»

أما مديرة «إيوان مكتبي»، منى مكتبي، فأشارت إلى تعدد الأعمال التي شاركت بها، إذ تعاونت مع الفنان الإماراتي عمر القرق، وكذلك مع الفنانة نادين قانصو، التي بدأ مشوارهم معها في عام 2014، من خلال عمل «زايد الخير»، فيما التعاون الجديد معها كان لوحة تحمل اسم «فارس العرب».

وأوضحت أن التعاون مع عمر القرق أتى عبر مجموعة «لوما»، وهي عبارة عن مجموعة مستوحاة من المشربيات الموجودة في بيت جده، لافتة إلى أن مشاركتهم ليست الأولى، إذ حرصوا على الحضور في مختلف الدورات، لما يوفره «أسبوع دبي للتصميم» من فرص للتواصل مع مصممين من حول العالم.

منزل أيقوني

بينما قالت المهندسة المعمارية، سيما المنصوري، إن مشاركتهم أتت من خلال منزل أيقوني يحمل الكثير من قطع الديكور المستوحاة من الثقافة اليابانية، حيث عملت على تجميع القطع من أجل تقديم مفهوم مختلف، وأشارت إلى أنهم يعملون على التشييد، لذا فإن البدء بالهندسة والبناء يمنحهم الفرصة لتقديم ما هو مختلف في التفاصيل المرتبطة بالتصميم أيضاً.

ورأت أن أسبوع دبي للتصميم فرصة للخروج من كل ما هو مألوف، كما أنه فضاء يتيح الالتقاء بمجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بالرؤى المميزة والفريدة، مؤكدة أن الوجود في دبي يُشعر أي مهندس ومصمم بالحظ لتواجده في هذه المدينة، لاسيما أن الزبائن يتمتعون بثقافة عالية في مجال التفاصيل المرتبطة بالديكور، فضلاً عن الجرأة في الطرح.

«أبواب» «بعبارات أخرى»

قدّم برنامج «أبواب»، الذي يدعم المبدعين من غرب آسيا وجنوبها وجنوب شرقها إلى جانب إفريقيا، مجموعة من الإبداعات تحت عنوان «بعبارات أخرى»، وللمرة الأولى قدم على شكل معرض جماعي يجمع خمسة مشاريع ضمن مساحة عرض مشتركة، بدلاً من الأجنحة الفردية التي ميّزت دوراته السابقة، واستكشف المعرض الطرق التي تنتقل من خلالها المعرفة والذاكرة والمعاني عبر العناصر البصرية والمواد والمساحات.