742 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 742 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 153 مبايعة بقيمة 286 مليون درهم، منها 25 مبايعة لأراضٍ بقيمة 141 مليون درهم، و128 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 145 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 456 مليون درهم.

وجاءت من أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، الأولى بقيمة 53 مليون درهم، والثانية بقيمة 17 مليون درهم. وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها أربع مبايعات بـ81 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 6» بتسجيلها مبايعتين بسبعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بـ12 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.