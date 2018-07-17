1.15 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من مليار و152 مليون درهم، كانت أبرزها رهونات بقيمة مليار درهم من خلال 49 إجراء.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 64 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم، منها ثماني مبايعات لأراضٍ بـ81 مليون درهم و56 مبايعة لشقق وفلل بـ71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تلتها مبايعة بـ20 مليون درهم في منطقة القوز الأولى، ثم مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بسبعة ملايين درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها مبايعة واحدة بثلاثة ملايين درهم، وثالثة في القوز الأولى بتسجيلها مبايعة واحدة أيضاً بقيمة 20 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بثلاثة ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت «معيصم الأول» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 10 مبايعات بثمانية ملايين درهم، تلتها منطقة الصفوح الأولى بتسجيلها سبع مبايعات بستة ملايين درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها خمس مبايعات بأربعة ملايين درهم.