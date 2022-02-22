بتكوين تتراجع لصالح الذهب.. وتوقعات بنزولها إلى 30 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين في ظل المخاوف من احتمالات غزو روسيا لأوكرانيا، حيث يتوقع المحللون تراجع العملة الرقمية إلى نحو 30 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وسجلت البتكوين تغييرا طفيفا بعد انخفاضها إلى 36372 دولار اليوم الثلاثاء في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونستيك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

كما تذبذبت أسعار العملات الرقمية الأخرى حيث تراجع سعر العملة إيثر بنسبة 3% قبل أن يرتفع بعد ذلك، وتراجع سعر إكس.آر.بي بنسبة 7ر6%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البتكوين تراجعت في مطلع الأسبوع الحالي إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، وواصلت تراجعها في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بسبب أوكرانيا مما أدى إلى تراجع جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة لصالح الأصول الآمنة مثل الذهب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news