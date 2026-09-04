الذهب يهبط متأثراً بتوقعات رفع الفائدة عقب بيانات الوظائف الأميركية
انخفض الذهب اليوم الجمعة، متجها صوب خسائر أسبوعية بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية، التي فاقت التوقعات، التكهنات باحتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبحلول الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4422.91 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.
وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4364.99 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5% إلى 4469.80 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، قفز الدولار بعد صدور التقرير، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 65.79 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8% إلى 1811.83 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1397.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
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