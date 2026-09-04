الذهب يهبط متأثراً بتوقعات رفع الفائدة عقب بيانات الوظائف الأميركية

انخفض الذهب اليوم الجمعة، متجها صوب خسائر ​أسبوعية بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية، التي فاقت التوقعات، التكهنات باحتمال ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4422.91 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.

وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من ⁠2% إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4364.99 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5% إلى 4469.80 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، قفز الدولار بعد صدور التقرير، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة ​لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 65.79 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8% إلى 1811.83 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1397.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل ​خسائر أسبوعية.