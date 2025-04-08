الذهب يلمعُ مجددا ... تجاوز 3000 دولار للأونصة



ارتفعت أسعار الذهب مجددا فوق مستوى 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم، مع تراجع الدولار وتصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ليصل إلى 3007.69 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الإثنين، متراجعة عن أعلى مستوى قياسي لها الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 3167.57 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 3021.90 دولار.

وقال لوكمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم): "على الرغم من انخفاض الذهب لثلاث جلسات متتالية، لا يزال الإقبال على المعدن الأصفر قويا مع زيادة التوتر التجاري واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية".

وأضاف "اختراق حاجز 3055 دولارا للأوقية قد يفتح المجال للعودة إلى مستويات 3100 و3130 دولارا للأوقية. بينما قد يؤدي استمرار الانخفاض تحت مستوى 3000 دولار إلى هبوط الذهب نحو مستويات 2950 و2930 دولارا".

وزاد القلق من اندلاع حرب تجارية عالمية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة في الثاني من أبريل نيسان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود ودفع المستثمرين صوب الأصول الآمنة مثل الذهب.

وتعهدت الصين بعدم الرضوخ لما وصفته بأنه "ابتزاز" أميركي مع عدم وجود مؤشرات حتى اليوم على انحسار حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.

وقفز الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام.

وتلقت أسعار الذهب دعما جراء انخفاض مؤشر الدولار أمام منافسيه، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية الذي من المقرر أن يصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 40 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مايو.

ويتجه الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.15 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 915.25 دولار فيما تراجع البلاديوم 1.23 بالمئة إلى 907.43 دولار.