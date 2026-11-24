عواصم - رويترز

تراجع الذهب أمس، بعدما أدت ​التوقعات بمزيد من رفع الفائدة إلى الضغط على الأسعار، بينما تحول ‌تركيز السوق ​نحو بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، والتي يمكن أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3624.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وكان المعدن النفيس قد سجل الجمعة الماضي أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3623.6 دولار للأوقية.

وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوياته في نحو عامين.

ومن شأن قوة العملة الأميركية، أن تجعل المعادن ‌المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

جرى تداول الدولار عند أعلى مستوياته في نحو عامين. رويترز (REUTERS)

وقال المحلل المستقل للأسواق المالية، نيكوس تزابوراس، إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والعوائد العالية، لاتزال غير ‌مواتية للذهب.

وأشار إلى أن صدور بيانات تضخم قوية قد ‌يعزز مسار التشديد النقدي للبنك المركزي الأميركي، ما قد يدفع المعدن ‌النفيس نحو مستويات منخفضة جديدة دون ‌حاجز 3500 دولار للأوقية.

وأضاف: “لاتزال الأجواء المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي تتسم بالتقلب، وقد تؤدي موجة بيع ​جديدة إلى زيادة ‌الحاجة للسيولة النقدية، ما قد ​يدفع المستثمرين لتسييل حيازاتهم من الذهب”.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، غداً، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك المركزي عن كثب.

صدور بيانات تضخم قوية قد ‌يعزز مسار التشديد النقدي للبنك المركزي الأميركي. رويترز (REUTERS)

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة ​للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدر عائداً.

وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لـ“سي.إم.إي“، إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 96% أن يتم رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في ديسمبر، بينما تتوقع بنسبة 4% رفع الفائدة 50 نقطة أساس.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، أمس، إن ‌استمرار ارتفاع التضخم يدفع البنك المركزي الأميركي نحو تشديد السياسة النقدية، مؤكداً في الوقت نفسه ​أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 41.97 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3% إلى 1285.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 2% إلى 875.07 دولار.