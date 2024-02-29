تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات، أمس، مع تعافي الدولار من خسائره الأخيرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بعض البيانات الحيوية ومنها تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الأوروبية، أمس إلى 104.24 نقطة لكنه فقد بعض مكاسبه مع تقدم اليوم ليسجل 103.96 نقطة، بارتفاع نسبته 13%عن اليوم السابق.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 1.40 دولار إلى 2042.70 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0.121 دولار إلى 22.636 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0100 دولار إلى 3.8405 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك بينما يتوقع المحللون تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 2.4% مقابل 2.6% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه من المتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 2.8% مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التقديرات الأولية 3.3% وكان المحللون يتوقعون عدم تغيير القراءة النهائية لمعدل النمو عن القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق.