رويترز: تراجع الريال الإيراني إلى 2.2 مليون ريال مقابل الدولار
تراجع الريال الإيراني اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض، حيث تجاوز سعر صرفه 2.2 مليون ريال للدولار الواحد وفقاً لما أظهره موقعان يرصدان أسعار الصرف في السوق الحرة، وذلك وسط تجدد الضربات العسكرية.
وانخفض الريال بنحو 10 بالمئة خلال الأسبوع الماضي. وخسرت العملة الإيرانية، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة نحو نصف قيمتها خلال عام شهد تشديداً للعقوبات الأميركية وضربات أميركية وإسرائيلية بدأت في فبراير الماضي.
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