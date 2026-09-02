رويترز: تراجع الريال الإيراني إلى 2.2 مليون ريال مقابل الدولار

تراجع الريال ‌الإيراني ​اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض، حيث تجاوز ⁠سعر صرفه 2.2 مليون ريال للدولار الواحد ‌وفقاً لما أظهره موقعان ‌يرصدان أسعار الصرف ‌في السوق الحرة، ‌وذلك ‌وسط تجدد الضربات ​العسكرية.

وانخفض الريال ‌بنحو ​10 ⁠بالمئة خلال الأسبوع ​الماضي. ⁠وخسرت العملة الإيرانية، ⁠التي تعاني من ⁠أزمة اقتصادية حادة نحو نصف قيمتها خلال عام شهد تشديداً ‌للعقوبات الأميركية وضربات ​أميركية وإسرائيلية بدأت في فبراير الماضي.