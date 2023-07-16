فرض السرية على ملفات التحقيق في انهيار «كريدي سويس» 50 عاماً

ذكرت صحيفة «أرجاور تسايتونج» السويسرية أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك «كريدي سويس» لمدة 50 عاماً، ما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.

وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري، بعد ما يزيد كثيراً على الفترة المعتادة وهي 30 عاماً، في وقت لم يرد فيه البرلمان السويسري على طلب للتعليق.

وعبّرت «جمعية التاريخ السويسرية» عن القلق حيال طول الفترة الزمنية.