تدهور جودة الهواء في لاهور ونيودلهي بسبب الضباب الدخاني

تدهورت جودة الهواء بشكل كبير في مناطق من شمال الهند وباكستان المجاورة، أمس، في وقت باتت لاهور المدينة الأكثر ‌تلوثاً في العالم، مع انتشار الضباب الدخاني الذي يسبق فصل الشتاء، فيما تحركت السلطات في دلهي لفرض قيود لمكافحة الضباب السام ​الذي يخيّم على العاصمة الهندية.

ويصبح تلوث الهواء مشكلة خطيرة ​في المنطقة في هذا الوقت من العام، عندما ⁠يحبس الهواء البارد الكثيف الانبعاثات الصادرة من المركبات ​ومواقع البناء وحرق مخلفات المحاصيل، ما يرفع مستويات التلوث إلى ​أعلى معدل على مستوى العالم ويعرض السكان لمخاطر تنفسية خطيرة.

وذكرت ​منصة «آي. كيو أير»، وهي مجموعة سويسرية معنية بقياس مستويات جودة الهواء، أن مؤشر جودة الهواء في لاهور بلغ 447 درجة، في وقت مبكر أمس، فيما سجل المؤشر في ​دلهي 215 درجة.

وتعتبر القراءة التي تصل إلى 50 درجة جيدة مع مخاطر صحية ​ضئيلة أو منعدمة.

وقالت ​السلطات إن ⁠الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وضعف الرياح أثرا في جودة الهواء في لاهور.

وصنف مجلس مكافحة التلوث المركزي في الهند جودة الهواء في العاصمة بأنها «سيئة جداً»، مع تسجيله قراءة أعلى ⁠لمؤشر ​جودة الهواء عند 332 درجة.

وتختلف القراءات السويسرية ​والهندية بسبب اختلاف مقاييس مؤشر جودة الهواء، والطريقة المستخدمة لحساب مستويات ​تلوث الهواء وتصنيفها.