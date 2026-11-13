دلهي تنتزع من لاهور صدارة قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم

تجاوزت العاصمة الهندية دلهي مدينة لاهور في باكستان لتصبح المدينة الأكثر ​تلوثا في العالم اليوم الجمعة، مع ‌وصول جودة الهواء إلى مستويات خطيرة وانخفاض مجال الرؤية مع انتشار الضباب الدخاني الذي غطى المدينة التي يبلغ ​عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

وفيما ​يلي أهم التفاصيل:

_ وصل مؤشر جودة الهواء في ⁠دلهي إلى مستوى "خطير" بتسجيل 334، مما يجعلها ​المدينة الرئيسية الأكثر تلوثا في العالم، وفقا لمجموعة ​آي.كيو إير السويسرية التي تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركز السموم.

_ وفقا لمؤشر المجموعة، تظل جودة الهواء جيدة ​حتى 50 مع وجود خطر صحي ضئيل ​أو معدوم.

_ حدد المجلس المركزي لمكافحة التلوث في الهند مؤشر جودة ‌الهواء ⁠عند مستوى أعلى بلغ 403 وصنفه بأنه "بالغ الخطورة".

_ تختلف القراءات السويسرية عن الهندية بسبب اختلاف مقاييس مؤشر جودة الهواء والمنهجيات المستخدمة لحساب وتصنيف مستويات ​تلوث الهواء.

_ أظهرت ​مقاطع فيديو ⁠من وكالة إيه.إن.آي للأنباء سيارات ودراجات نارية تخرج من ضباب كثيف، ​بدا أنه يحجب أضواء الشوارع على ​الطرق ⁠الرئيسية في المدينة.

_ يشكل التلوث مشكلة موسمية في أجزاء كثيرة من شمال الهند وباكستان المجاورة، حيث يحبس ⁠الهواء ​البارد والثقيل في فصل الشتاء ​انبعاثات المركبات وغبار البناء والدخان الناتج عن حرق مخلفات المحاصيل ​الزراعية.