دلهي تنتزع من لاهور صدارة قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم
تجاوزت العاصمة الهندية دلهي مدينة لاهور في باكستان لتصبح المدينة الأكثر تلوثا في العالم اليوم الجمعة، مع وصول جودة الهواء إلى مستويات خطيرة وانخفاض مجال الرؤية مع انتشار الضباب الدخاني الذي غطى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
_ وصل مؤشر جودة الهواء في دلهي إلى مستوى "خطير" بتسجيل 334، مما يجعلها المدينة الرئيسية الأكثر تلوثا في العالم، وفقا لمجموعة آي.كيو إير السويسرية التي تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركز السموم.
_ وفقا لمؤشر المجموعة، تظل جودة الهواء جيدة حتى 50 مع وجود خطر صحي ضئيل أو معدوم.
_ حدد المجلس المركزي لمكافحة التلوث في الهند مؤشر جودة الهواء عند مستوى أعلى بلغ 403 وصنفه بأنه "بالغ الخطورة".
_ تختلف القراءات السويسرية عن الهندية بسبب اختلاف مقاييس مؤشر جودة الهواء والمنهجيات المستخدمة لحساب وتصنيف مستويات تلوث الهواء.
_ أظهرت مقاطع فيديو من وكالة إيه.إن.آي للأنباء سيارات ودراجات نارية تخرج من ضباب كثيف، بدا أنه يحجب أضواء الشوارع على الطرق الرئيسية في المدينة.
_ يشكل التلوث مشكلة موسمية في أجزاء كثيرة من شمال الهند وباكستان المجاورة، حيث يحبس الهواء البارد والثقيل في فصل الشتاء انبعاثات المركبات وغبار البناء والدخان الناتج عن حرق مخلفات المحاصيل الزراعية.
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