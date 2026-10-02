عام «كارثي» لأنهار سويسرا الجليدية

تواجه الأنهار الجليدية السويسرية عاماً «كارثياً» جديداً، إذ سجلت ثاني أكبر خسارة سنوية في حجمها وفق دراسة نُشرت أمس، أشارت إلى أنها فقدت 20% من حجمها خلال السنوات الخمس الفائتة. وبحسب بيانات شبكة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية (غلاموس)، خسرت الأنهار الجليدية السويسرية 5.5% إضافية من حجمها هذا العام، بعد أن شهدت صيفاً كان الأكثر حرّاً على الإطلاق، وشتاء قليل الثلوج.

يقول رئيس «غلاموس» ماتياس هوس، وهو يتأمل بأسف نهر «سيكس روج» الجليدي البالغ ارتفاعه 3000 متر، «إنّه يختفي قد لا يبقى منه شيء خلال عشر إلى خمس عشرة سنة».

وبين عامي 2022 و2026، ذابت الأنهار الجليدية السويسرية بمعدل يزيد على ضعف المعدل المُسجّل خلال أي فترة من خمس سنوات حتى الآن، ما أدى إلى فقدانها نحو 20% من حجمها منذ العام 2021.

ويشهد ذوبان هذه الأنهار تسارعاً، ففي تسعينات القرن الفائت خسرت 10% من حجمها، مقارنة بـ27% خلال العقد الممتد من 2016 إلى 2026، وفق قياسات أُجريت على نحو 20 نهراً جليدياً، وتم تعميمها على كل الأنهار الجليدية التي لاتزال موجودة في سويسرا، والتي يبلغ عددها نحو 1300. وتشير هيئة الأرصاد الجوية السويسرية إلى أنّ معدل الاحترار في البلاد يبلغ ضعف المتوسط العالمي.

وشهدت سويسرا من يونيو إلى أغسطس أعلى درجات حرارة مسجلة منذ بدء القياسات عام 1864، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي المسجل في صيف 2003». أما في الجبال فالوضع مُقلق، إذ ذاب قسم من الثلج الذي كان يحمي الأنهار الجليدية في يونيو، واختفى تماماً في سبتمبر، حتى على ارتفاع 3500 متر.