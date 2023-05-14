مصر: طرح أكثر من ١٦٢ مليون سهم من ملكية الدولة في " المصرية للاتصالات " للبيع فى البورصة

أعلنت وزارة المالية المصرية ، الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية و التى تبلغ ١٦٢ مليونًا و١٧١ ألفًا و٨٠٢ سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه.

و بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى ٥٠٤ ملايين و٤٧٧ ألفًا و٢٢٧ سهمًا أي حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود ٥٪ من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي ٨ ملايين و٥٣٥ ألفًا و٣٥٨ سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس ٢٥ مايو الحالى، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في ٢٥ مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.

وأوضحت أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل ١٧٠ مليونًا و٧٠٧ آلاف و١٦٠ سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة ١٠٪ من أسهم رأسمالها و 12.5٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة .