نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية مع تزايد الطلب عبر الإنترنت

نما إجمالي مبيعات التجزئة التقليدية والالكترونية في كوريا الجنوبية بنسبة 4% خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من تراجع مبيعات تجار التجزئة التقليديين بسبب عطلة رأس السنة الجديدة ووسط التباطؤ الاقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، الاثنين، أن المبيعات المجتمعة لـ 25 من تجار التجزئة التقليديين أو عبر الانترنت بلغت 14.7 تريليون وون (11.19مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، مقارنة مع 14.1 تريليون وون في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة في البلاد.

وجاء النمو الإجمالي في المبيعات بقيادة الطلب القوي على المنصات عبر الإنترنت، والتي شهدت زيادة مبيعاتها بنسبة 9.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 تريليون وون في يناير.

لكن مبيعات تجار التجزئة التقليديين انخفضت بنسبة 0.5 % لتصل إلى 7.51 تريليون وون في يناير بسبب انخفاض عدد أيام عملهم خلال عطلة رأس السنة الجديدة ، وفقًا للوزارة.

وذكرت الوزارة أن منصات البيع عبر الإنترنت شكلت 48.9 % من إجمالي المبيعات في يناير، ارتفاعًا من 46.6 % في العام الماضي.