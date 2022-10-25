الإمارات تتصدر الدول المصدرة للسياح إلى فيينا

سجلت فيينا حوالي 112,231 ليلة مبيت فندقية خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 من قبل المسافرين القادمين إليها من البلدان العربية الواقعة في قارة آسيا، ما يمثل حوالي 80% من حجم الحركة السياحية في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وتصدرت الإمارات قائمة تلك البلدان، حيث سجل المسافرون منها 41,191 ليلة في فيينا، وتبعتها السعودية بـ 30,885، وبذلك شكلت الدولتان ثلثي ليالي المبيت من تلك المنطقة، أما الثلث الأخير فهي ليالي المبيت التي سجلها المسافرون من الدول العربية المجاورة.

وقالت هيئة سياحة فيينا، في بيان، إن موسم السياحة الصيفي، اتسم بتواجد العديد من الرحلات الجوية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فيينا، حيث قامت بعض شركات الطيران بتسيير العديد من الرحلات أسبوعياً.

وكانت أغلب الرحلات قادمة من الإمارات والسعودية وقطر، بمتوسط 10 رحلات من الدولة الواحدة في الأسبوع.

كما شهدت فيينا وصول أولى الرحلات إليها من الكويت بمعدل 4 رحلات اسبوعياً.

يذكر أنه عادة يتم تسجيل حوالي نصف ليالي المبيت في فيينا من قبل السياح العرب خلال يوليو وأغسطس.

وبشكل عام بلغت ليالي المبيت الفندقية الإجمالية في فيينا 2,788,720 خلال الشهرين.

وكانت الصدارة في عدد السياح المسافرين، لكل من ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة.

وقال مدير العلاقات الإعلامية لسوق الشرق الأوسط في هيئة سياحة فيينا، ماتياس شفيندل: "يسعدني جداً أن يكون فصل الصيف في فيينا ممتازاً حيث بلغت فيه ليالي المبيت الفندقية من منطقة الخليج العربي والبلدان العربية المجاورة حوالي 80% من حجمها مقارنة مع عام 2019".