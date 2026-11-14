«دبي للثقافة» في «ليالي الفن».. تجارب تستكشف الفنون وجماليات التراث الإماراتي

تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في فعاليات النسخة الـ22 من «ليالي الفن»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بهدف دعم الفنانين والمواهب الإبداعية، وإتاحة مساحات جديدة أمامهم للتعبير عن رؤاهم الفنية والتواصل مع الجمهور. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تمكين القطاع الثقافي والفني، وتشجيع الممارسات الفنية التي تستلهم الهوية المحلية وتواكب التحولات الإبداعية المعاصرة، بما يسهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدةً في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرةً في الإرث الإماراتي.

وستشهد «ليالي الفن»، التي تُقام بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» في «جيت فيلج»، برنامجاً إبداعياً يجمع بين الأعمال التركيبية والتجارب البصرية والورش الفنية، ويمنح الجمهور فرصة استكشاف الفنون والتفاعل معها، والتعرف إلى جماليات التراث الإماراتي بأساليب معاصرة. وستقدم الهيئة بالتعاون مع استوديو «سيدز للإبداع» ثلاثة أعمال فنية تفاعلية تستلهم عناصرها من الذاكرة المحلية، تشمل «ربابة الرويّة»، الذي يحول أنغام الربابة إلى تكوينات بصرية تتشكّل مع حركة الزوار، و«دبي بضوء الفنار»، الذي يصطحب الجمهور في رحلة لاكتشاف حكايات المدينة ومعالمها عبر ضوء الفنار التقليدي، و«مجلس الضوء»، الذي يستحضر أجواء البيئة الإماراتية بمشاهد ضوئية تتفاعل مع الزوار، وتكشف عن جماليات النخيل والزخارف المحلية.

وبالتزامن مع استضافة دبي للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي تُعد الأضخم في تاريخه، ستنظم الهيئة جلسة «إيسيا 2026 في دبي»، تستعرض رحلة استضافة الحدث الدولي، وأثره في مد جسور التواصل بين المجتمع الإبداعي المحلي والفنانين والباحثين حول العالم، إلى جانب التعريف ببرنامجه الأكاديمي والفني، وما يطرحه من رؤى وتجارب عند تقاطع الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وما يتيحه من فرص للتعاون والتجريب الفني.

من جهة أخرى، ستقدم الهيئة خلال الحدث سلسلة من ورش العمل التي تتيح للزوار استكشاف أساليب فنية متنوّعة وتوظيفها في ابتكار أعمال إبداعية خاصة بهم. وتشمل الأجندة ورشة «حقائب قماشية بالفن التجريدي»، المستوحاة من أعمال بيت موندريان وألكسندر كالدر، وكذلك ورشة «الخط العربي بالمخمل»، التي تستكشف جماليات الحروف العربية وإمكانات توظيفها في أعمال فنية باستخدام مسحوق المخمل الملون، إضافة إلى ورشة «الطباعة الفنية التجريدية».

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي: «يعكس الحدث حيوية المشهد الفني في دبي، وقدرته على احتضان مختلف أشكال التعبير الإبداعي، وتوفير مساحات للحوار والاكتشاف، وتقريب الفنون من الجمهور، وتشجيعه على التفاعل معها، بما يؤكد دورها في الارتقاء بجودة الحياة». ولفتت إلى أن مشاركة الهيئة في «ليالي الفن» تؤكد حرصها على الاستثمار في أصحاب الطاقات والمواهب، وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، منوهةً إلى أهمية الشراكات الفاعلة في تحفيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للإنتاج والتواصل وتبادل الخبرات.