الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم ، بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقباً لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع لـ«المركزي الأميركي»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1923.10 دولار للأوقية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أعوام.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.

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