ارتفاع النفط و"برنت" عند 115.74 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم، وبحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً، بما يعادل 0.75%، إلى 115.74 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً، أو 0.71%، لتصل إلى 102.72 دولار للبرميل.

وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب بنحو 14%، والخام الأميركي بنحو 15%، في أول إغلاق شهري لهما فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ أبريل، وفقاً لرويترز.