تراجع طفيف في أسعار النفط و"برنت" عند105.51 دولار للبرميل

تراجعت ⁠أسعار النفط على نحو طفيف، صباح اليوم، في التعاملات الآسيوية المبكرة ، في حين يقيم المستثمرون المخاطر في الشرق الأوسط والإجراءات الأميركية المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات "أسطول الظل" عالميا.

و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 105.51 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا، ​أو 0.55 بالمئة إلى 97.43 دولار.