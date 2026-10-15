تراجع أسعار النفط و"برنت" عند 104.67 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.31% إلى 104.67 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.07% إلى 94.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

وكان الخام الأميركي قد سجل خلال تعاملات أمس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.