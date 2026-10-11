إدارة ترامب تصعّد حرب تأشيرات العمل ضد عمالقة التكنولوجيا

علّقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركة أكثر من ست شركات تكنولوجيا كبرى، في مقدمتها «مايكروسوفت» و«أدوبي»، في برنامج شهادات العمل الدائمة للعمالة الأجنبية، بالتزامن مع فتح تحقيق فيدرالي يطال جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد و«MIT» بشأن استخدام تأشيرات التبادل الأكاديمي (J-1).

ووفقاً لموقع "سيمافور"، أرجع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، القرار إلى استشراء ما وصفه بـ«الاحتيال» في برنامج تأشيرات (H-1B)، متهماً الشركات باستغلال الثغرات لاستبدال الكفاءات الأميركية بعمالة أجنبية منخفضة الأجر بدلاً من استقدام المهارات الاستثنائية التي يتعذر توفيرها محلياً.

في المقابل، أكدت شركة «مايكروسوفت» التزامها بالمعايير الدقيقة للبرنامج وتطلعها لتقديم إيضاحات إضافية للإدارة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار مواجهة محتدمة بين البيت الأبيض وقطاع التكنولوجيا، تضمنت مقترحات سابقة لرفع رسوم تأشيرة (H-1B) إلى أكثر من 100 ألف دولار، وسط تحذيرات الشركات من تداعيات القرار على نقص الكفاءات في مجالات العلوم والتقنية.