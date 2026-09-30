الذهب يتجه لتسجيل تراجع شهري بضغط توقعات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة ⁠اليوم، وتتجه لتسجيل خسارة شهرية، إذ ضغطت توقعات رفع أسعار الفائدة على معنويات السوق في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية للبحث عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4170.63 دولار للأوقية (الأونصة) ، وفقد أكثر ​من ستة بالمئة منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4201.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 ​بالمئة إلى 60.98 دولار، واستقر البلاتين عند 1705.10 دولار، ونزل ⁠البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1219.60 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات شهرية.