الجنيه المصري يسجل تعافيا طفيفا أمام الدولار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سجل الجنيه المصري تعافيا طفيفا في سعر الصرف أمام الدولار ليسجل الأخير متوسطا يتراوح بين 18.30 جنيه و18.34 جنيه للشراء، و 18.43 جنيه و18.44 جنيه للبيع.

تقارير إعلامية أشارت إلى أنه كان أعلى سعر للدولار في بنوك الأهلي الكويتي، وقناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك المصري الخليجي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، والعقاري المصري العربي، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18.34 جنيه للشراء، و 18.44 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المتحد، وقطر الوطني، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.33 جنيه للشراء، و 18.43 جنيه للبيع.

وبحسب موقع "العربية" في 16 بنكاً بقيادة الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.32 جنيه للشراء، و 18.42 جنيه للبيع. وكان أقل سعر صرف للدولار في البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الصرف نحو 18.30 جنيهاً للشراء، و18.43 جنيهاً للبيع.

أما في سوق الذهب، سجل متوسط سعر الغرام عيار 24 نحو 1149 جنيها. كما سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها. وسجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري، نحو 1006 جنيه. وسجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها.

وبالنسبة لسعر الذهب الاقتصادي، فقد سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 670.44 جنيه. كما بلغ متوسط سعر الغرام عيار 12 نحو 574.66 جنيه. وفيما بلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) نحو 35,744 ألف جنيه، فقد سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 8045 جنيهاً.

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