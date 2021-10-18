ارتفاع كبير في أسهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"

المصدر: نيويورك - د ب أ

شهد سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة في ظل توقعات المستثمرين بأن الشركة التي يقودها إيلون ماسك تستطيع التغلب على أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تؤثر بشدة على شركات صناعة السيارات.

وارتفع سعر سهم تسلا اليوم بنسبة 7ر1% إلى 61ر859 دولار، ليرتفع بأكثر من 50% من مستواه المنخفض يوم 8 مارس الماضي وكان 563 دولار للسهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وصول السهم إلى هذا المستوى اليوم بعد ثمانية أسابيع من الارتفاع وهي أطول فترة ارتفاع مطرد للسهم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، أصبحت تسلا سادس أكبر شركة مسجلة في البورصة الأمريكية من حيث القيمة السوقية متفوقة على مجموعة بيركشاير هاثاواي للاستثمار.

من ناحيته، كتب دانيال إيفز المحلل الاقتصادي في ويدبوش قائلا في مذكرة أمس: "نعتقد أن تطور موجة المد الأخضر (التحول نحو الطاقة النظيفة) سيدفع سهم تسلا إلى مزيد من الارتفاع، رغم نقص الرقائق الإلكترونية، في ظل التأثير الإيجابي لنتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي".

ويرتفع سهم تسلا باضطراد خلال الشهور الأخيرة، بفضل نتائجها ربع السنوية التي أظهرت تفوق أدائها على شركات صناعة السيارات التقليدية المتضررة من نقص الرقائق. وزادت مبيعات تسلا خلال الربع الثالث عن تقديرات المحللين.

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