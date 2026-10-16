من الطرق إلى السماء.. تسلا تكشف ملامح سيارة "رودستر" الطائرة

كشفت شركة «تسلا»، عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الكهربائية «رودستر»، مستعرضة نموذجًا يقود مقلوبًا وينفذ حركات في الهواء باستخدام دافعات تعمل بالغاز المضغوط، فيما تستهدف الشركة بدء الإنتاج في عام 2028.

وجاء الكشف في عرض تقني جمع بين التسارع الفائق والديناميكا الهوائية وأنظمة الدفع المخصصة للتحكم في حركة المركبة.

استعراض لقدرات غير تقليدية

وأجرت «تسلا» العرض في منشأة تابعة لشركة «سبيس إكس» بمدينة ماكغريغور في ولاية تكساس الأميركية، حيث صعدت السيارة منحدرًا ضخمًا، وواصلت القيادة وهي مقلوبة، قبل أن ترتفع في الهواء وتدور ثم تهبط على عجلاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إيلون ماسك، عقب نجاح الاستعراض: «حسنًا، لقد نجح الأمر». فيما قال لارس مورافي، نائب رئيس هندسة المركبات في الشركة: «السيارات الطائرة أصبحت حقيقة».

3 فئات

تطرح «تسلا» الجيل الجديد من «رودستر» بثلاث فئات تختلف في قدرات التسارع وأنظمة الدفع، بينما تقتصر إمكانية الطيران المعلنة على الفئة الأعلى تجهيزًا.

وتأتي فئة «بيرفورمانس» بمقعدين، وتعتمد على الديناميكا الهوائية النشطة ونظام شفط متعدد الأوضاع لتعزيز الثبات والأداء على الطرق وحلبات السباق. وتقول الشركة إن السيارة تستطيع التسارع من صفر إلى نحو 97 كيلومترًا في الساعة خلال أقل من 1.6 ثانية.

أما فئة «ثراست»، فتضيف دافعات خلفية تعمل بالغاز المضغوط، ما يخفض زمن التسارع المعلن إلى أقل من 0.9 ثانية، وفقًا لمواصفات الشركة.

وتتصدر فئة «روكيت» المجموعة، بمقعد واحد ودافعات إضافية موزعة حول السيارة، صُممت لتوليد قوة دفع إلى الأمام والأعلى والمساعدة على التحكم في الحركة الدورانية.

وتقول «تسلا» إن هذه الفئة تستطيع التسارع من صفر إلى نحو 97 كيلومترًا في الساعة خلال أقل من 0.59 ثانية، وتجاوز سرعة قصوى تبلغ 370 كيلومترًا في الساعة.

وتشير المواصفات المعلنة إلى أن مدى القيادة يتجاوز 483 كيلومترًا في الفئات الثلاث.

كيف تطير؟

تعتمد التقنية على دافعات تستخدم غازًا مضغوطًا مخزنًا في أوعية مصنوعة من ألياف الكربون، بدلًا من وقود الصواريخ التقليدي، وفقًا للمواصفات المنشورة.

وطُورت هذه التقنية بالتعاون بين «تسلا» و«سبيس إكس»، شركة ماسك العاملة في مجال الطيران والفضاء، بهدف توفير قوة دفع إضافية تتيح رفع السيارة عن الأرض والتحكم في وضعها أثناء الحركة في الهواء.

وتجمع السيارة كذلك بين نظام شفط متعدد الأوضاع وديناميكا هوائية نشطة، بما يساعد على زيادة القوة الضاغطة نحو الأرض وتعزيز الثبات عند القيادة على الأسطح.

أما التصميم الخارجي، فيتضمن مصابيح أمامية مخفية ومصباحًا خلفيًا ممتدًا على عرض السيارة، إلى جانب أسطح متجانسة وعجلات فائقة الخفة.

وتقول الشركة إن تصميم «رودستر» يستلهم بعض ملامحه من الطائرتين الأميركيتين «إس آر-71» و«إف-35»، مع طلاء ذي تشطيب مستوحى من صناعة الطيران والفضاء وزجاج ذهبي اللون.