"تسلا" ترفع أجور موظفيها بألمانيا 5%.. وتخصص مكافأة أداء لـ 11 ألف موظف

تعتزم شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية رفع أجور العاملين في مصنعها الوحيد للسيارات في أوروبا، الواقع في جرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، بما يصل إلى 5%.

وأعلنت إدارة مصنع "جيجا فاكتوري برلين-براندنبورج" أنها تخطط لزيادة الأجور اعتباراً من الأول من أكتوبرالمقبل، بمتوسط يتراوح بين 4% و5%.

وبحسب الشركة، سيحصل العاملون في الإنتاج على زيادة قدرها 5%، وهم يمثلون النسبة الأكبر من العاملين في المصنع. أما العمال المتخصصون فسيحصلون على زيادة قدرها 4%، إضافة إلى مكافأة مرتبطة بالأداء. وبحسب بيانات الشركة، يعمل في المصنع نحو 11 ألف موظف.

وقالت "تسلا" إنه جرى رفع الأجور في كل عام منذ بدء الإنتاج في مارس 2022. وفي الأول من ديسمبر 2025، رفعت "تسلا" أجور العاملين في مصنعها بألمانيا بنسبة 4%.

وبحسب الشركة، يبلغ بذلك الراتب السنوي للعاملين في بداية عملهم في قطاع الإنتاج نحو 45 ألفاً و750 يورو، وهو ما يتجاوز الأجر المنصوص عليه في اتفاقيات العمل الجماعية.

وتعارض "تسلا" إبرام اتفاقية عمل جماعية، بينما تسعى نقابة "آي جي ميتال" إلى تطبيقها في الشركة. وتشهد العلاقة بين الشركة والنقابة توتراً.