لماذا قررت "تسلا" إغلاق ملف "سايبرترك" وهل ينجح رهانها على "سايبركاب"؟

بعد سنوات من الجدل والتأجيلات والوعود التي لم تتحقق، حسمت شركة "تسلا" قرارها، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" أن الشركة ستوقف تدريجياً إنتاج شاحنة "سايبرترك" بحلول منتصف عام 2027 تقريباً.

هذا القرار الذي وصفه ماسك بأنه "نهاية حقبة"، لم يأت من فراغ، بل كان تتويجاً لسلسلة من الإخفاقات التجارية والتصميمية التي رافقت الشاحنة الأكثر جدلاً في تاريخ الصناعة الحديثة.

عندما كشفت "تسلا" عن "سايبرترك" لأول مرة عام 2019، كان هدف المبيعات يصل إلى 250 ألف وحدة سنوياً، غير أن أرقام المبيعات الفعلية جاءت مخيبة للآمال.

ووفقاً لبيانات منصتي "كيلي بلو بوك" و"كوكس أوتوموتيف"، بلغت مبيعات "سايبرترك" في الولايات المتحدة عام 2025 نحو 20237 مركبة، فيما سجل الربع الأول من عام 2026 أسوأ أداء ربع سنوي للشاحنة منذ إطلاقها، حيث سلمت 3519 مركبة.

وتؤكد هذه الأرقام أن "تسلا" لم تنجح في بيع أكثر من 10% من هدفها السنوي المعلن.

قدم إيلون ماسك تفسيراً رسمياً مفاده أن إيقاف "سايبرترك" سيتيح مساحة تصنيعية حيوية لـ"سايبركاب"، وهي السيارة الآلية التي يعلق عليها مستقبل "تسلا" في مجال القيادة الذاتية. وصرح ماسك بأن "سايبركاب" هي محور طموحات الشركة، على الرغم من أنها لم تثبت جدواها التجارية بعد.

لم يكن ضعف المبيعات في السوق الأميركية هو المشكلة الوحيدة، فقد كشف التصميم الفريد لـ"سايبرترك" بهيكله الفولاذي غير القابل للطلاء وزواياه الحادة، عن عيوب قاتلة حالت دون دخولها الأسواق العالمية الكبرى.

وأشار خبراء السلامة إلى أن التصميم الحاد للشاحنة يشكل خطراً كبيراً على المشاة عند الاصطدام، مما يتعارض مع لوائح السلامة الأوروبية الصارمة. وذلك يعني أن "تسلا" صممت مركبة موجهة لسوق واحدة (أميركا الشمالية) بينما كانت تطمح لمنافسة الشاحنات عالمياً، مما حرمها من توفير العدد المطلوب لخفض التكاليف.

من أكثر الجوانب إثارة للجدل التي تفسر قرار الإيقاف لجوء "تسلا" المتزايد إلى بيع "سايبرترك" لشركات أخرى يملكها ماسك نفسه. فقد أظهرت بيانات تسجيل المركبات الصادرة عن وكالة "بلومبرغ" أن شركة "سبيس إكس" اشترت وحدها 1279 شاحنة "سايبرترك" في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما يعادل 18.1% من إجمالي التسجيلات في تلك الفترة. وعند إضافة شركات "ماسك" الأخرى مثل "xAI" و"The Boring Company"، ترتفع النسبة إلى 18.9%، ما يعني فشل الشاحنة تجارياً.

وتراهن "تسلا" اليوم على "سايبركاب" كطوق نجاة، ولكن بقدر ما يبدو التحول نحو القيادة الذاتية طموحاً، فإنه يضع الشركة أمام تحد وجودي جديد: هل ستنجح سيارة الأجرة الآلية في توليد الإيرادات التي فشلت شاحنة المستقبل في تحقيقها؟ أم أنها ستحذو حذو شقيقتها وتصبح عبئاً على رمز المركبات الكهربائية؟