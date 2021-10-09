مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الجوية من ليبيا بعد توقف 7 سنوات

المصدر: القاهرة - د ب أ

استقبل مطار القاهرة اليوم السبت أول رحلة طيران للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار معيتيقة فى طرابلس، وذلك بعد توقف سبع سنوات حيث سبقتها الخطوط الإفريقية فى تنظيم أول رحلة طيران من ليبيا في 30 سبتمبر الماضي.

وحرصت قيادات الخطوط الجوية الليبية والطيران المدني في مصر على التواجد لاستقبال أول رحلة للخطوط الليبية قادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة وتم الاحتفال بوصول الطائرة وتوقفها بأرض المهبط بمطار القاهرة وتوزيع الورود على ركاب الطائرة فور نزولهم منها.

واتخذت السلطات الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الركاب للتأكد من حملهم نتيجة تحليل PCR والذى يفيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رحلات الطيران بين مطارات ليبيا وبرج العرب غرب الإسكندرية مستمرة منذ عدة سنوات ولكن الرحلات إلى القاهرة توقفت في عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news