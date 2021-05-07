مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتجاوز التوقعات خلال مارس

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أظهرت بيانات، أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس الماضي، ما يشير إلى طلب مكبوت لدى المستهلكين مع تخفيف قيود الجائحة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن مبيعات التجزئة في الدول الـ19 التي تستخدم اليورو قفزت 2.7% على أساس شهري في مارس، و12% على أساس سنوي.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة شهرية 1.5%، وسنوية 9.6%.

وأفادت «رويترز» بأن المبيعات كانت مدفوعة بالأساس بالطلب على المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات، والتي قفزت مبيعاتها 4.6% في مارس مقارنة مع فبراير لتسجل زيادة 25% على أساس سنوي. وقال «يوروستات» إن المبيعات عبر الإنترنت زادت 37.2% على أساس سنوي.

وسجلت «أمازون.كوم» للبيع عبر الإنترنت أرباحاً غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام، مشيرة إلى أن المستهلكين سيواصلون الإنفاق، ما يجعلها من أكبر المستفيدين من جائحة «كوفيد-19».

المبيعات كانت مدفوعة بالأساس بالطلب على المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات.

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