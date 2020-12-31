الأمطار المتجمدة تلغي أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو

المصدر: موسكو ــ وام

شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية، موسكو، اليوم، اضطراباً شديداً، مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب الأحوال الجوية السيئة، وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأظهرت بيانات خدمة (ياندكس.تابلو) لجداول الرحلات، إلغاء وتأجيل أكثر من 150 رحلة جوية، على خلفية هطول أمطار متجمدة في منطقة إقليم العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق، قال ممثل مطار (دوموديدوفو) إنه تم تقليص عدد الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت، بسبب هطول الأمطار المتجمدة، موضحاً أن الجليد الذي تشكل على سطح المدرجات، يعيق حركة الطائرات.



ولفت إلى أنه ولضمان سلامة الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة، فقد كان من الضروري زيادة وتيرة تنظيف المدرج ومعالجته بالمواد الكيميائية.

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