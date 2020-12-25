غلق المتاجر في الدنمارك على نطاق واسع للحد من انتشار كورونا

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

من المقرر ان تظل متاجر تجارة التجزئة مغلقة في الدنمارك لعدة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة لمكافحة العدد المرتفع من الإصابات بفيروس كورونا.

ومنذ يوم الكريسماس وللوقت الحالي حتى الثالث من يناير، سوف تظل المتاجر في الدنمارك مغلقة بشكل كبير، بما في ذلك المحال في منطقة تبلغ مساحتها أقل من خمسة آلاف متر مربع.

ومن المسموح للمتاجر الكبيرة والبقالة والصيدليات والمتاجر المتخصصة التي تبيع المعدات الطبية، أن تظل مفتوحة.

وقد تستمر المتاجر المغلقة في ارسال عبوات جرى طلبها بشكل مسبق ودفع ثمنها عبر الإنترنت.

وتحتم غلق مراكز التسوق والمتاجر التي تبلغ مساحتها أكثر من خمسة آلاف متر مربع في كوبنهاجن وبقية الدنمارك، في 17 ديسمبر، فيما تم إغلاق محال تصفيف الشعر ومراكز التدليك والشركات ذات الصلة من 21 ديسمبر.

كان رئيس الوزراء ميته فريدريكسن قد أعلن عن هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي في 16 ديسمبر 16. ومنذ الخريف، زادت الإصابات يوميا في الدنمارك بشكل مطرد إلى أرقام قياسية

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