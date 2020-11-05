تعرف على موعد إطلاق شركة "سوني" لـ"بلاي ستيشن 5"

المصدر: طوكيو- أ. ف. ب

تطلق "سوني" جهاز "بلاي ستيشن 5" الأسبوع المقبل آملة بتحقيق نجاح كبير. ومع اعتماد الشركة اليابانية بشكل متزايد على قطاع الألعاب المربح، لا يوجد مجال للخطأ.

وسيدخل جهاز "بلاي ستيشن 5" معركة مباشرة مع جهاز "إكس بوكس" الجديد الذي تعتزم "مايكروسوفت" إطلاقه قبل يومين من موعد طرح منافستها اليابانية أحدث منتجاتها، إذ تأمل كل من الشركتين في الاستحواذ على السوق في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

لكن المواجهة لديها أهمية أكبر بالنسبة إلى "سوني". فمنذ إطلاق أول جهاز "بلاي ستيشن" عام 1994، أصبحت الألعاب تشكل القسم الأكبر من أعمال "سوني" بعدما حققت نصيب الأسد من الأرباح وحوالى ثلث المبيعات، أكثر من المنتجات الإلكترونية أو الخاصة بالموسيقى.

وعلى سبيل المقارنة، شكلت الألعاب أقل من 10 في المئة من مبيعات "مايكروسوفت" للسنة المالية المنتهية في يونيو 2020. وباعت شركة "سوني" ضعف عدد أجهزة "بلاي ستيشن 4" مما باعته "مايكروسوفت" من أجهزة "إكس بوكس". وقال محللون إن ذلك كان نتيجة تعلمها دروسا من عملية إطلاق "بلاي ستيشن 3" المخيبة للآمال.

وأوضح موريس غارارد المحلل في شركة "فيوتشر سورس كونسلتينغ" للاستشارات "رأينا في السابق أنه عند إطلاق جهاز جديد، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على نجاحه، أن يكون الأول الذي يطلق والأرخص".

وأشار إلى "الفشل النسبي" لجهاز "بلاي ستيشن 3" الذي بدأ بيعه بعد عام من إطلاق "إكس بوكس 360" وبسعر أعلى. ويبلغ سعر "بلاي ستيشن 5" 500 دولار، وهو مماثل لسعر "إكس بوكس سيريز إكس". ولفت محللون إلى أن هامش أرباح "سوني" من أجهزة الألعاب سيكون ضئيلا وقد يكون خاسرا، وتعتمد الشركة على مبيعات الألعاب والخدمات والاشتراكات عبر الإنترنت لجني الأرباح.

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