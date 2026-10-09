لوحة مفاتيح للألعاب تستخدم بيد واحدة

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية إطلاق لوحة مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب، ويتم استخدامها بيد واحدة، وذكرت الشركة أن لوحة المفاتيح «Tartarus V2 Pro» الجديدة تهدف إلى سد الفجوة بين لوحة المفاتيح التقليدية ووحدة التحكم، مشيرة إلى أنها تشتمل على 31 عنصر تحكم قابلاً للبرمجة، إضافة إلى عصا تحكم «Thumbstick» متكاملة بتقنية «TMR» الخالية من الانحراف، وثلاثة أزرار منفصلة للإبهام، وتمتاز لوحة المفاتيح بمعدل استطلاع فائق يبلغ 8000 هرتز، مع إمكانية ضبط مسافة تفعيل المفتاح لتراوح بين 0.1 وأربعة ملليمترات.

كما تتمتع اللوحة بمزايا متقدمة، مثل «Rapid Trigger» و«Snap Tap» و«Snap Flex» و«Dynamic Keystroke» و«Dual-Keypress Priority».

وتُعدّ خيارات التخصيص محوراً رئيساً للوحة المفاتيح الجديدة، حيث يمكن حفظ ما يصل إلى 24 إعداداً لتوزيع المفاتيح ضمن ثلاثة ملفات تعريف مدمجة، وذلك عبر برنامج «Synapse» الخاص بشركة «ريزر» المخصص لضبط وتخصيص ملحقات الألعاب، كما يمكن تحريك وتدوير مسند راحة اليد القابل للتعديل ليتناسب مع وضعيات اليد المختلفة، وتتوافر لوحة المفاتيح «Tartarus V2 Pro» الجديدة المخصصة للألعاب مقابل سعر يبلغ نحو 200 دولار.