تُطرَح يوم غد الخميس لعبة «جي تي إيه 6» بعد ترقّب استمر 13 عاما وتأجيل إطلاقها مرتين، وسط توقعات بأن تحطّم مبيعاتها أرقاما قياسية.

وستكون اللعبة الجديدة متاحة على جهازي «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريز»، بعد عملية تطوير استغرقت أكثر من ثماني سنوات.

ومع أنّ شركة «روكستار غيمز» الأميركية، مُبتكرة لعبة «جي تي ايه»، لم تُعلن عن أرقام الطلبات المسبقة على اللعبة الجديدة، فقد تجاوزت مبيعاتها 15 مليون وحدة بحسب شركة «سينسر تاور» المتخصصة.

ويقول محللون إنّ اللعبة قد تكون حققت أكثر من 1,5 مليار دولار حتى قبل طرحها، فيما بلغت كلفة إنتاجها بين مليار و1,5 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في ألعاب الفيديو.

وبحسب شركة الأبحاث البريطانية «أومديا»، قد تصل مبيعات لعبة «جي تي إيه 6» إلى 3,2 مليار دولار بحلول نهاية العام.