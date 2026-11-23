حققت شركة سبيس إكس رقماً قياسياً عالمياً جديداً حين أطلقت صاروخين متتاليين من المنصة ذاتها في قاعدة فاندنبرغ الجوية بفارق زمني بلغ 32 ساعة و3 دقائق و21 ثانية فحسب، متجاوزةً بذلك رقمها السابق البالغ 45 ساعة من المنصة 40 في محطة كيب كانافيرال الجوية بفلوريدا.

انطلق صاروخ فالكون 9 الحامل لمهمة NROL-136 من مجمع الإطلاق LC-4E في الساعة 12:23 بالتوقيت العالمي من يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، في مهمة لصالح مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي (NRO). وقد سبقه إطلاق مهمة USSF-317 لصالح قوات الفضاء الأميركية من المنصة ذاتها.

أشاد كيكو دونتشيف، نائب رئيس الإطلاق في سبيس إكس، بالإنجاز معلناً أن الهدف التالي هو تحقيق دورة إطلاق لا تتجاوز 24 ساعة.

تُعدّ NROL-136 الإطلاق السادس لمكتب الاستطلاع الوطني في عام 2026، وقد نفذتها سبيس إكس بالكامل عبر صواريخ فالكون 9. وتستهدف هذه المهمة توسيع شبكة الأقمار الصناعية الاستخباراتية المتكاثرة، المطورة بالشراكة مع سبيس إكس ونورثروب غرومان.

بعد نحو دقيقتين من الإطلاق، انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ وعادت إلى قاعدة فاندنبرغ لتهبط في منطقة الهبوط 4 بعد نحو سبع دقائق ونصف من الإطلاق. وكانت هذه الرحلة الرابعة عشرة للمعزز B1097، الذي سبق له إطلاق قمر ناسا الصناعي سنتينيل-6B لرصد المحيطات، إضافةً إلى مهام عدة أخرى.