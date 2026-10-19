لعبة «GTA 6» قد تصل إلى أجهزة الحاسوب في أوائل 2027

تعتزم شركة "روكستار غيمز" إطلاق نسخة لأجهزة الحاسوب من لعبة "غراند ثفت أوتو 6" المعروفة باسم "GTA 6" خلال الربع الأول من عام 2027، وفقاً لما أورده موقع "GamesBeat" نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة على خطط الشركة.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق اللعبة على منصتي "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريس إكس/إس" في 19 نوفمبر 2026، وسط ترقب واسع في قطاع ألعاب الفيديو، وتكهنات بشأن موعد إصدار نسخة الحاسوب، الذي لم يُعلن عنه رسمياً حتى الآن.

وأكدت المصادر الأربعة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن "روكستار" تخطط لطرح نسخة الحاسوب خلال الربع الأول من عام 2027، فيما لم يستجب ممثل الشركة لطلب التعليق قبل نشر التقرير، حسب موقع "GamesBeat".