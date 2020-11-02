إقفال فندق شهير في فرنسا

المصدر: نيس - أ ف ب

أقفل فندق "نيغريسكو" الفخم والشهير في نيس، جنوب شرق فرنسا، أبوابه "حتى إشعار آخر" نتيجة إجراءات الإقفال الجديدة التي قررتها الحكومة الفرنسية لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وقال الفندق المصنف "5 نجوم"، ويضم 128 غرفة وجناحا، وهو من الأشهر في نيس على ساحل الكوت دازور: "نحن مغلقون منذ الأحد ولم نحدد موعدا لإعادة الفتح".

ولا تشمل إجراءات الإغلاق الفنادق إلا أن فندق "نغريسكو" الذي كان محجوزا بنسبة 80% أغسطس، تراجعت حجوزاته إلى 30% في أكتوبر.

وأوضحت إدارة الفندق على موقعها الإلكتروني: "نأمل إعادة فتح أبواب الفندق في أقرب فرصة ممكنة، بانتظار ذلك نتمنى أن تهتموا بأنفسكم".

ويسمى الفندق أحيانا "برج إيفل باريس" وهو مبنى مصنف أثريا منذ العام 2003 نظراً لجمال واجهته وقبته ذات اللونين الوردي والأخضر وروعة البهو الرئيس فيه مع أعمدته الشامخة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news