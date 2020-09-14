"كورونا" يقلص الطاقة التشغيلية لشركات الطيران بمعدل 1.2 مليار مقعد

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت مؤسسة "أو أيه جي" الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن العديد من شركات الطيران حول العالم استجابت بالفعل لأحدث التغييرات في متطلبات السفر وتزايد القلق تجاه الموجة الثانية لجائحة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية العالمية لاتزال عند مستويات 46% من تلك التي تم تشغيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت المؤسسة في أحدث تقاريرها لرصد تأثير "كوفيد-19" في أداء النقل الجوي، أن قيود السفر وتراجع الطلب بسبب الجائحة أسهما في تقليص الناقلات الجوية لطاقتها التشغيلية بمعدل 1.2 مليار مقعد على الرحلات الجوية منذ شهر يناير العام الجاري وحتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت المؤسسة أن شركات الطيران تواصل في جميع أنحاء العالم طلب الدعم الحكومي، لافتة إلى أنه من المحتمل أن نواجه انخفاضاً ثابتاً في السعة حتى نهاية أكتوبر وربما حتى نهاية العام.

وذكرت أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل في الإجمالي نحو 1.89 مليون مقعد خلال الأسبوع الذي يبدأ من 14 سبتمبر الجاري مقابل نحو مليوني مقعد في الأسبوع السابق وبنسبة تراجع وصلت إلى نحو 6.4%.

أما بالنسبة لجداول الأسواق الأولى الـ10، من حيث السعة المقعدية التي تشغلها شركات الطيران للأسبوع الجاري، فقد تصدرت الصين بـ15.4 مليون مقعد، تليها الولايات المتحدة بنحو 10.4 ملايين مقعد، ثم اليابان بنحو 2.2 مليون.

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