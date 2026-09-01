«دبي الدولي» يتصدر عالمياً خلال سبتمبر

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي جدولت 4.34 ملايين مقعد على الرحلات الدولية (نحو 8.68 ملايين مقعد في الاتجاهين)، خلال سبتمبر الجاري، ليحافظ بذلك المطار على مركزه كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

وبحسب المؤسسة، فقد جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني بنحو أربعة ملايين مقعد، كما صعد مطار «سيؤول» الكوري إلى المركز الثالث بـ3.78 ملايين مقعد، بينما احتل مطار أمستردام الهولندي المركز الرابع بـ3.69 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول التركي المركز الخامس في القائمة بـ3.59 ملايين مقعد.

وحافظ مطار دبي الدولي، على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي. واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار. واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني. وبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة. وواصلت نسب إشغال الطائرات التحسن لتقترب من مستويات عام 2025 مع توسع الربط الجوي الدولي.