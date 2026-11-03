"دبي الدولي" يتصدر مطارات العالم خلال نوفمبر

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، إن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي جدولت 4.47 ملايين مقعد على الرحلات الدولية خلال نوفمبر الجاري (8.94 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ليحافظ المطار على موقعه في صدارة أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، من حيث السعة الدولية المجدولة.

وبحسب بيانات «أو إيه جي»، فقد واصل مطار دبي الدولي تصدر قائمة أكبر 10 مطارات دولية، من حيث عدد المقاعد، متقدماً على مطار «لندن هيثرو» البريطاني، الذي حل ثانياً بنحو 3.79 ملايين مقعد دولي، بفارق يقارب 680 ألف مقعد عن مطار دبي.

وجاء مطار «سيؤول إنتشون» في كوريا الجنوبية في المركز الثالث بنحو 3.7 ملايين مقعد، ومطار «سنغافورة شانغي» في المركز الرابع بـ3.58 ملايين مقعد، فيما جاء مطار «أمستردام شيفول» الهولندي في المركز الخامس بـ3.25 ملايين مقعد.

وفي قائمة الـ10 الأوائل، جاء مطار هونغ كونغ في المركز السادس بـ3.19 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول التركي سابعاً بـ3.16 ملايين مقعد، فيما حل مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي في المركز الثامن بـ3.08 ملايين مقعد. وجاء مطار بانكوك التايلاندي في المركز التاسع بـ2.82 مليون مقعد، بينما حل مطار فرانكفورت الألماني في المركز العاشر بـ2.65 مليون مقعد خلال نوفمبر.



ويواصل مطار دبي الدولي ترسيخ موقعه محوراً رئيساً لحركة النقل الجوي بين الشرق والغرب، مستفيداً من شبكة واسعة من الوجهات والرحلات التي تربط دبي بالأسواق العالمية.

ويعزز هذا الدور، وجود «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتين تتخذان من المطار مركزاً لعملياتهما، إلى جانب مواصلة الناقلتين توسيع شبكتيهما من خلال افتتاح وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات قائمة.

كما تدعم حركة المطار عمليات شركات طيران أخرى تسير رحلاتها عبر مطار دبي الدولي، ما يوسع خيارات السفر أمام المسافرين، ويعزز حركة النقل الجوي عبر أحد أبرز مراكز الطيران الدولية.

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين خلال عام 2025، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل تسجيل معدلات نمو في حركة السفر الدولية، مقارنة بالمطارات الأخرى المدرجة ضمن قائمة أكبر المطارات في العالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار. كما استقبل المطار 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني. وبنهاية النصف الأول من العام، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط المباشر مع 217 وجهة في 99 دولة.



